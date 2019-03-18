بدء محاكمة طالب لجوء سوري في مقتل ألماني بمدينة كمنيتس

دريسدن (د ب أ)

تبدأ اليوم الإثنين في دريسدن، محاكمة طالب لجوء سوري عقب سبعة أشهر على اعتداء الطعن الذي أودى بحياة ألماني في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا.

ويمثل المشتبه به، الذي اشير اليه باسم إلياس بمقتضى قوانين حماية المعلومات، أمام غرفة محاكمة خاصة في مدينة دريسدن،لكن هيئة المحكمة تتبع المحكمة الابتدائية لمدينة كيمنتس.

ويوجه الادعاء العام للسوري تهمة قتل ألماني /35 عاما/ بطعنات سكين في نهاية أغسطس الماضي، بالمشاركة مع جناة آخرين فارين. كما تسبب المتورطون في إصابة رجلين آخرين بجروح بالغة.

يُذكر أن هذه الجريمة أدت إلى مظاهرات يمينية متطرفة واعتداءات على أجانب.

ولأسباب أمنية والاهتمام الكبير للرأي العام لا تُجرى المحاكمة في كمنيتس، بل في مبنى المحكمة العليا لمدينة دريسدن، والذي يحوي قاعة على درجة عالية من التأمين كانت مخصصة لمحاكمة أعضاء التنظيم الإرهابي اليميني المتطرف "مجموعة فرايتال". ويتم في هذه القاعة فصل الحضور عن أطراف المحاكمة عبر ألواح زجاجية.

وقبل بدء المحاكمة، أخفق دفاع المتهم أمام المحكمة الاتحادية في طلبه بإجراء المحاكمة خارج ولايات سكسونيا وتورينجن وبراندبورج.

كما رفضت المحكمة العليا لدريسدن إحالة المحاكمة من المحكمة الابتدائية لكمنيتس إلى المحكمة الابتدائية للايبتسيج.