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حكومة نيوزيلندا: قرارات مبدئية لتشديد الرقابة على تجارة السلاح

07:45 ص الإثنين 18 مارس 2019
حكومة نيوزيلندا: قرارات مبدئية لتشديد الرقابة على تجارة السلاح

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن

ولنجتون - (د ب أ):

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الاثنين، إن حكومتها توصلت إلى "قرارات مبدئية" لتشديد قوانين السلاح في البلاد، في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من عدم التطرق إلى أي تفاصيل محددة بشأن التعديلات، قالت أردرن إن الإصلاحات سيتم الإعلان عنها في غضون 10 أيام.

وقالت أيضًا إنه سيتم إجراء مراجعة لدراسة الأحداث التي أدت إلى الهجوم، وهل كان بإمكان الهيئات الحكومية أن تفعل المزيد لمنع حدوث ذلك.

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن نيوزيلندا تجارة السلاح هجوم نيوزيلندا

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