بابا الفاتيكان يخرج عن النص في كلمته عن ضحايا "مجزرة المسجدين"

القاهرة - (مصراوي):

ارتجل بابا الفاتيكان كلمتي "أشقاءنا المسلمون" في كلمته التي نعى فيها ضحايا "مجزرة المسجدين" التي وقعت في نيوزيلندا، الجمعة، وأودت بحياة 50 شخصًا.

وقال البابا، أمس الأحد: "إخوتي وأخواتي الأعزاء، في هذه الأيام، والتي نشعر فيها بألم الحروب والصراعات التي لا تكف عن التسبب بحزن البشر، فجعنا بضحايا الهجوم المروع على مسجدين في كريس تشرش بنيوزيلندا".

أضاف البابا فرنسيس قائلًا: "أصلي من أجل الضحايا والمصابين وعائلاتهم، أنا مقرب من أشقائنا المسلمين، بمجتمعاتهم الدينية والمدنية، وها أنا ذا أجدد الدعوة من أجل التوحد للصلاة من أجل السلام ولنبذ الكراهية والعنف، دعونا نصلي من أجل أشقائنا المسلمين الذين قُتلوا"، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان بالعربي".

وارتجل البابا كلمتي: "أشقاءنا المسلمون" في المناسبتين، فقد غابتا عن النص الذي نشره الفاتيكان للكلمة، أمس الأحد.

بذكر أن الحادثة الإرهابية أودت بحياة 50 شخصًا وخلفت عشرات المصابين، بعد أن أطلق مسلح النار على عدد من مصلي الجمعة في مدينة كريس تشرش في نيوزيلندا.