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تقرير: الولايات المتحدة ستحتفظ بنحو ألف جندي في سوريا

12:17 ص الإثنين 18 مارس 2019
تقرير: الولايات المتحدة ستحتفظ بنحو ألف جندي في سوريا

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بنحو ألف جندي في سورية، حتى بعد هزيمة تنظيم داعش، في خطوة تعد تحولا كبيرا في السياسة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر هزيمة داعش، كما أعلن عن سحب جميع القوات. والشهر الماضي، قال البيت الأبيض، إن 400 جندي سيبقون في سورية بينهم 200 جندي في قاعدة بجنوب البلاد.

ويوجد حاليا نحو ألفي جندي أمريكي في سورية يدعمون قوات سورية الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد والتي تخوض معركة ضد داعش في اخر معقل له في سوريا.

ومن شأن هذه الاستراتيجية العسكرية الجديدة أن تضيف إلى التوتر القائم بالفعل مع تركيا، التي هددت بمهاجمة القوات الكردية في سورية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين القول إنهم سيواصلون العمل مع الأكراد.

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