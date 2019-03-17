وزير بريطاني: إجراء تصويت ثالث حول اتفاق البريكست ليس مؤكدا

لندن - (د ب أ):

قال وزير التجارة الدولية ليام فوكس إنه يحتمل أن تتخلي الحكومة البريطانية عن إجراء تصويت برلماني ثالث حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تم التفاوض عليه مع التكتل .

وقال في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد إن إجراء تصويت ثالث يعتمد على ما إذا كان يبدو أن هناك أغلبية مؤيدة له في مجلس العموم . وقال :"لن يجدي إجراء تصويت إذا لم تكن هناك فرصة للفوز".

وأعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن خطط لعرض اتفاق البريكست الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي على نواب البرلمان للتصويت عليه للمرة الثالثة خلال أيام قليلة . ولم يتم بعد تحديد يوم للتصويت، ومع ذلك، تكهن الإعلام البريطاني بأن يكون الموعد بعد غد الثلاثاء.

وفي حالة موافقة البرلمان على الاتفاق بحلول 20 مارس، سوف تطلب ماي من الاتحاد الأوروبي تأجيل موعد مغادرة بلادها للتكتل المقرر في 29 مارس إلى نهاية يونيو، من أجل تمرير القانون اللازم عبر البرلمان.

أما في حالة عدم موافقة البرلمان، فسوف تطلب ماي مهلة أطول، حيث تجري الحكومة في هذه الحالة سلسلة من إجراءات التصويت الإرشادية الشهر المقبل.

ويجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 21 و22 مارس، حيث من المتوقع أن يتخذوا قرارا حول ما إذا كان سوف يتم قبول تأجيل البريكست بعد 29 مارس.