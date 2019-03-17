وزير الخارجية الباكستاني يزور الصين لإجراء مشاورات استراتيجية

إسلام آباد - (د ب أ):

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الصين اليوم الأحد لإجراء مشاورات استراتيجية، وذلك بعد أيام من عرقلة بكين لمحاولة في مجلس الأمن الدولي لإدراج زعيم جماعة جيش محمد في قائمة الارهاب.

وتقول الهند إن جماعة جيش محمد تعمل من باكستان، وأنها المسؤولة عن التفجير الذي وقع في 14 فبراير الماضي في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 جنديا من القوات شبه النظامية وتوتر العلاقات بين الجارتين النوويتين.

وخفت حدة التوتر بين الدولتين عقب أن طالبت حكومات منها واشنطن وبكين الدولتين بضبط النفس.

وكانت الصين قد قالت في رسالة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي إنها في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة طلب إدراج مولانا مسعود أظهر ضمن قائمة الإرهابيين.

وكانت الصين قد عرقلت طلبات مماثلة ضد زعيم جيش محمد في الماضي.

وقال وزير الخارجية الباكستاني لوسائل الإعلام اليوم الأحد" الصين تدعم باكستان في المحافل الدولية، وأثبتت مجددا أنها صديق حقيقى لباكستان" في إشارة مبطنة لإدراج مسعود أظهر في قائمة الإرهابيين.

وأضاف" سوف نجري مزيد من المشاورات بشأن خطط عملنا المستقبلية".

وكانت الصين قد قالت أمس السبت إنها على استعداد لإجراء مزيد من المشاورات بشأن إدراج مسعود أظهر في قائمة الإرهاب مع جميع الأطراف المعنية ومنها الهند.