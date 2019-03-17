أكثر الكلمات إنتشاراً

ملتقى الشباب العربي الأفريقي هجوم نيوزيلندا بوتفليقة الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

اعتقال أكثر من 40 شخصا خلال احتجاج في نيكاراجوا

09:18 ص الأحد 17 مارس 2019
اعتقال أكثر من 40 شخصا خلال احتجاج في نيكاراجوا

احتجاجات نيكاراغوا

ماناجوا (د ب أ) :

ذكرت وسائل إعلام محلية في نيكاراجوا أن الشرطة اعتقلت أكثر من 40 شخصًا في العاصمة ماناجوا أثناء محاولتهم المشاركة في احتجاج أمس السبت.

وكان وزير التعليم السابق هامبرتو بيلي، وعضوين من "التحالف المدني"، المجموعة الممثلة للمعارضة الموسعة، وهما أزهاليا سوليس وماكس جيريز من بين المعتقلين، وفقًا لصحيفة "لا برينسا".

وقالت جماعة "الوحدة الوطنية الزرقاء والبيضاء" المعارضة إن 164 متظاهرا اعتقلوا وأصيب ستة بالرصاص المطاطي.

ودعت السفارة الأمريكية في نيكاراجوا السلطات إلى "التوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المسالمين والصحفيين الذين يمارسون حقهم في حرية الصحافة".

وأضافت السفارة على موقع تويتر: "بعد مزاعمه بأنه يدعم الحوار، كان أول رد فعل لنظام أورتيجا هو سجن المحتجين والصحفيين".

وتابعت "لن يتم إسكات أصوات الديمقراطية أبدا بتكتيكات قاسية ووحشية. العالم يولي اهتماما".

وقالت حكومة نيكاراجوا يوم الجمعة إنها ستفرج عن 50 سجينا بعد محادثات مع المعارضة في مسعى لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 11 شهر.

وتشير تقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص فضلا عن اعتقال المئات منذ بدء الاحتجاجات في أبريل الماضي ضد الرئيس دانيال أورتيجا الذي يتهمه المعارضون بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.

احتجاجات نيكاراغوا ماناجوا التحالف المدني جماعة الوحدة الوطنية الزرقاء والبيضاء

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية وناسا تطلقان بحثا مشتركا حول مصادر الغبار الناعم في كوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان