ماكرون يلوح باتخاذ قرارات قوية على خلفية احتجاجات السترات الصفراء

باريس- أ ش أ:

لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ قرارات قوية في أسرع وقت ممكن لمنع تعريض حياة المواطنين لخطر القتل وذلك على خلفية أعمال العنف التي تخللت احتجاجات السترات الصفراء مع دخولها الشهر الرابع.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد عن ماكرون، الذي قطع رحلة تزلج في بيرنيه ليعود إلى العاصمة بعد اندلاع أعمال العنف قوله في حديث إلى الوزراء، "نحن ملتزمون بالحقوق الدستورية، لكن يوجد متظاهرون يريدون تخريب الجمهورية بشتى السبل، يريدون التحطيم والتدمير ويعرضون الناس لخطر القتل"، وأضاف "أود أن نعكف على تحليل دقيق للأمور، واتخاذ قرارات قوية في أسرع وقت ممكن حتى لا يحدث هذا مرة أخرى".

وعقد الرئيس الفرنسي الليلة الماضية اجتماعا لخلية الأزمة بحضور رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل.

وتوعد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمس السبت، المسؤولين عن هذه الأعمال بعقاب شديد.

وتفقد فيليب الشانزليزيه تعبيرا عن دعمه لشرطة مكافحة الشغب وعناصر الإطفاء الذين يكافحون للسيطرة على اضطراب اندلع وسط

تظاهرات حراك السترات الصفراء التي تزامنت مع أعمال التخريب.

واعتقلت الشرطة الفرنسية 192 من عناصر السترات الصفراء بعد أعمال الشغب والتخريب والحرق.