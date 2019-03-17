السياحة الدينية: الأسعار والخدمات وراء الإقبال على الحج "البري والاقتصادي"

كتب يوسف عفيفي:

قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن عدد الشركات التي سجلت عملائها الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام بلغ 1964 شركة سياحية، مشيرا إلى أن المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي اقترب عددهم من أعداد الموسم الماضي مما يؤكد ثقة المواطنين في الحج السياحي وخدماته المتميزة.

وأوضح إبراهيم في بيان اليوم، أن الوزارة قررت السماح بتفعيل إيصالات جدية الحجز من موقع غرفة الشركات السياحية اليوم الأحد في موعد أقصاه الساعة 5 مساء من نفس اليوم؛ وذلك حتى تتمكن الشركات السياحية من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج.

وأضاف أن أغلب المتقدمين اختاروا البرامج الاقتصادية "البرى والاقتصادى طيران" نظرا للأسعار المناسبة والخدمات المتميزة التي تتنافس الشركات على تقديمها ضمن هذه البرامج، موضحا أن العقد مكون من نسختين واحدة مع الشركة والأخرى مع الحاج، مؤكدا أنه لا يجوز لشركات السياحة مخالفة نصوص العقد ويحق للحاج تقديم شكوى لوزارة السياحة حال إخلال الشركات بما جاء بالعقد.

وتغلق وزارة السياحة، الأحد، باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج مع شركات السياحة استعدادا لإجراء القرعة الالكترونية العلنية لاختيار الفائزين بالحج السياحى يوم 27 مارس الجاري.