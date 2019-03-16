فنزويلا تبدأ مناورة لحماية إمدادات الكهرباء والماء

كاراكاس (د ب أ)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن الجيش الفنزويلي ومجموعات مدنية، سيبدآن مناورة تدريبية لحماية إمدادات الكهرباء والمياه في البلاد.

وأضاف مادورو اليوم السبت، في مقطع فيديو نشر على موقع "تويتر" أن التدريبات تستهدف تدريب المشاركين في المناورة على استراتيجيات الدفاع عن قطاعات الإمدادات الكهربية والمائية.

وكتب مادورو في تغريدته إن هذا سيتيح حماية منظومة الكهرباء في البلاد "من الهجمات الإمبريالية"، بحسب وصفه.

وواصل مادورو القول "نحن نرفع مستوى مؤسسة الشعب إلى المثالية من أجل الدفاع عن السلام".

وكانت فنزويلا تعرضت للشلل مؤخرا بسبب انقطاع التيار بصورة كلية على مدار اليوم، وكان مادورو ألقى باللائمة في ذلك على هجوم سيباري خططت له المعارضة والولايات المتحدة للعمل على انهيار نظام الطاقة في البلاد.

ويرى معارضو الحكومة أن السبب في ذلك يرجع إلى اختطاف الاستثمارات والفساد وقلة الصيانة في المنشآت الحيوية.