كابول تستدعي قنصل باكستان احتجاجا على تصريحات رئيس وزراء بلاده

كابول (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم السبت، قنصل السفارة الباكستانية في كابول، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس وزراء بلاده عمران خان حول تشكيل الحكومة الأفغانية القادمة.

وقالت الخارجية الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إنها استدعت قنصل باكستان لتوضيح تصريحات خان وأبلغته احتجاجها الشديد وأنها اعتبرت التصريحات تدخلا سافرا في الشؤون الأفغانية.

وكان عمران خان قد صرح في وقت سابق بأن السلام في أفغانستان وشيك، وأعرب عن أمله في أن تثمر المفاوضات بين ممثلي الولايات المتحدة وطالبان عن اتفاق سلام خلال الأيام المقبلة.

ونسبت إذاعة "صوت أمريكا" تصريحات لخان خلال اجتماع في منطقة باجور الباكستانية قال فيها إن حكومة جيدة ستتشكل في أفغانستان وهي حكومة يتم فيها تمثيل جميع الأفغان وستنتهي الحرب ويحل السلام هناك.