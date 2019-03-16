بالصور.. رئيسة وزراء نيوزيلندا ترتدي الحجاب تضامنًا مع ضحايا المسجدين
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كتبت – إيمان محمود:
ارتدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم السبت، الحجاب الإسلامي خلال زيارتها إلى مركز "كانتربري" للاجئين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا.
وأعربت رئيسة الوزراء عن "التعاطف والحب لكل المجتمعات المسلمة".
ووصلت أرديرن إلى مدينة كرايستشيرش التي شهدت هجومًا إرهابيًا عنيفًا، أمس، على مسجدين، والتقت بممثلين عن مركز اللاجئين.
وبدأت نيوزيلندا اليوم بدفن الشهداء بعد يوم من مقتل أكثر من 50 مصليًا وإصابة العشرات في الهجوم على مسجدين على يد متطرف يميني أسترالي، فيما وصفته أرديرن بأنه عمل إرهابي.
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