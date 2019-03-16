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    نيكاراجوا تطلق سراح 50 سجينا للحفاظ على استمرار الحوار مع المعارضة

    03:03 ص السبت 16 مارس 2019
    نيكاراجوا تطلق سراح 50 سجينا للحفاظ على استمرار الحوار مع المعارضة

    احتجاجات نيكاراجوا

    ماناجوا- د ب أ:

    قالت حكومة نيكاراجوا يوم الجمعة إنها ستطلق سراح 50 سجينا بعدما أوشكت المحادثات مع المعارضة على الانهيار.

    وأستأنف ممثلون عن الحكومة وجماعة التحالف المدني التي تمثل المعارضة محادثات في أواخر شباط/فبراير الماضي في محاولة لحل الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ 11 شهر .

    وتشير تقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص فضلا عن اعتقال المئات منذ بدء الاحتجاجات في نيسان/أبريل ضد الرئيس دانيال أورتيجا الذي يتهمه المعارضون بالفساد وبانتهاك حقوق الإنسان.

    ورفض أورتيجا (73 عاما) الدعوات إلى استقالته.

    وقالت الحكومة في بيان يوم الجمعة إنها أمرت بإطلاق سراح 50 شخصا كانوا محتجزين "لارتكاب جرائم ضد الأمن العام.. والسلم العام".

    وأفادت صحيفة "لا برينسا" اليومية بأن السجناء، الذين تعتبرهم المعارضة سجناء سياسيين غادروا سجنين في عدة حافلات.

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