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    مصر تدين بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا

    12:11 م الجمعة 15 مارس 2019
    مصر تدين بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين على مسجديّن في نيوزيلندا

    هجوم نيوزيلندا

    القاهرة- (د ب أ):

    أدانت مصر ،اليوم الجمعة ، بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

    جاء ذلك في بيان اصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية،وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.

    وأعرب البيان عن "خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً سرعة الشفاء للمصابين، وداعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

    كما أكد البيان على وقوف مصر بجانب نيوزيلندا وكافة أسر الضحايا، مشيراً إلى أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.

    ونوه البيان إلى متابعة وزارة الخارجية عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا لتطورات هذا الحادث الأليم، فضلاً عن استمرار التواصُل مع السلطات النيوزيلندية المعنية في هذا الشأن.

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