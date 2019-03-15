الإمارات تدين الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا

أبوظبي- (د ب أ):

أدانت الإمارات حادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات عن "تضامنها الكامل مع دولة نيوزيلندا في مواجهة التطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وجددت الوزارة في بيان "موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله".

واسفر الهجومان على المسجدين في وقت سابق اليوم الجمعة عن مقتل 49 شخصا على الأقل،بحسب الشرطة.