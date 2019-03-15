إسرائيل: صواريخ حماس على تل أبيب كانت "بالخطأ"

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، أن حركة حماس أطلقت الصواريخ على تل أبيب بالخطأ.

وتوصلت سلطات الاحتلال إلى هذه التقديرات قبل إطلاقها لسلسلة الغارات الجوية على قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وحمّلت سلطات الاحتلال حركة حماس مسؤولية التصعيد.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف 16) استهدفت بعدة صواريخ موقعاً في محررة "نتساريم" جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، إضافة إلى إلحاق أضرار في منازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

واشارت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت موقعاً في حي الزيتون، جنوب المدينة، بصاروخين ما أدى إلى تدميره، وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين، القريبة من الاستهداف.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قصفت طائرات حربية موقعاً غرب المدينة، تعرض سابقاً لعمليات قصف، ما أوقع أضراراً جسيمة، وخسائر مادية، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

القصف أحدثَ حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين الآمنين لا سيما الأطفال منهم دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تزال تجوب أجواء القطاع بشكل مكثف الأمر الذي ينذر بتجدد القصف في أية لحظة.