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    رئيس وزراء أستراليا يشعر بالفزع جراء هجوم نيوزيلندا

    06:56 ص الجمعة 15 مارس 2019
    رئيس وزراء أستراليا يشعر بالفزع جراء هجوم نيوزيلندا

    رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

    كانبرا- د ب أ:

    قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إن التقارير التي تحدثت عن إطلاق نار مميت في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية جعلته يشعر بالفزع.

    وأضاف موريسون على تويتر :"لقد شعرت بالفزع من التقارير التي أتابعها عن إطلاق النار الخطير في كرايستشيرش بنيوزيلندا".

    وتابع: "لا يزال الوضع يتكشف لكن تعاطفنا وصلواتنا مع أبناء عمومتنا (في نيوزيلندا)".

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