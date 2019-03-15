رئيس وزراء أستراليا يشعر بالفزع جراء هجوم نيوزيلندا
06:56 ص الجمعة 15 مارس 2019
كانبرا- د ب أ:
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إن التقارير التي تحدثت عن إطلاق نار مميت في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية جعلته يشعر بالفزع.
وأضاف موريسون على تويتر :"لقد شعرت بالفزع من التقارير التي أتابعها عن إطلاق النار الخطير في كرايستشيرش بنيوزيلندا".
وتابع: "لا يزال الوضع يتكشف لكن تعاطفنا وصلواتنا مع أبناء عمومتنا (في نيوزيلندا)".
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