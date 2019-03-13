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روسيا: تصفية مسلح في مقاطعة سامارا وسط البلاد خطط للقيام بعمل إرهابي

08:44 ص الأربعاء 13 مارس 2019
روسيا: تصفية مسلح في مقاطعة سامارا وسط البلاد خطط للقيام بعمل إرهابي

عناصر الأمن الروسي

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم الأربعاء، عن تصفية شخص في عملية خاصة في مقاطعة سامارا وسط روسيا بتهمة التخطيط للقيام بعمل إرهابي.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه وفق معطيات اللجنة فإن عناصر الأمن الروسي حصلوا على معلومات عن وجود مسلح يخطط للقيام بعمل إرهابي.

وقالت اللجنة في بيان: "طُلب من المسلح الذي كان في المنزل أن يلقى السلاح ويستسلم للسلطات.. رداً على ذلك ، فتح النار على رجال الأمن واستخدم قنبلة يدوية، وبعد اشتباك تم تحييده (قتله) ".

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