الخارجية الأمريكية: واشنطن تسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن ستسحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا هذا الأسبوع.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية: "مثلما كان الحال مع قرار 24 يناير لسحب كل الرعايا وخفض عدد موظفي السفارة إلى الحد الأدنى، فإن هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا، بالإضافة إلى الاستنتاج بأن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في السفارة بات يشكل ضغطا على السياسة الأمريكية".

وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون، الأحد الماضي أن عسكريين في الجيش الفنزويلي يتواصلون مع أعضاء البرلمان حول كيفية دعمهم للمعارضة.

ولم يصل بولتون إلى حد توقع إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه أكد أن الزخم في مصلحة خوان جوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في نهاية يناير واعترف به حوالي 50 بلدا.

وتزامن ذلك مع إعلان البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة حالة الطوارىء بعد 4 أيام من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بناء على طلب جوايدو.

وأورد المرسوم الذي تقدم به جوايدو ووافق عليه البرلمان الفنزويلي "أعلنت حال الطوارئ على كل التراب الوطني سبب الوضع المفجع في البلاد جراء انقطاع الكهرباء"، مناشدًا "التعاون الدولي" لمعالجة الأزمة في فنزويلا.

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