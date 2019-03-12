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مقترحات لعزل ترامب.. و12 مرشحا للديمقراطيين في 2020

01:51 ص الثلاثاء 12 مارس 2019
مقترحات لعزل ترامب.. و12 مرشحا للديمقراطيين في 2020

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

عارضت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، مقترحات من جانب أعضاء بحزبها الديمقراطي، للبدء في إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن هذه العملية ستكون مثيرة للانقسام بالنسبة للبلاد.

ونقلت الصحيفة عن بيلوسي القول: "العزل مثير للانقسام كثيرًا بالنسبة للبلاد، ما لم يكن هناك أمر قهري للغاية وبتأييد ساحق ومن جانب الحزبين. لا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نخوض في هذا المسار، لأنه يقسم البلاد، وهو (ترامب) لا يستحق ذلك".

ومضت بيلوسي قائلة إنها تعتقد أن المؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة قوية وأنها ليست قلقة: "إلا إذا أعيد انتخاب ترامب في عام 2020".

وقالت بيلوسي: "مع كل التحديات التي واجهناها، يمكننا الصمود في وجه أي شيء. ولكن ربما لن تكون هناك فترتان (رئاسيتان لترامب). لذلك يتعين علينا التأكد من عدم حدوث ذلك".

وهناك تزايد مستمر في عدد المرشحين الديمقراطيين للانتخابات التمهيدية المقررة عام 2020، مع ترشح أكثر من 12 متنافسًا، ويتوقع أن ينضم عدد أكبر لهذه المعركة الانتخابية.​

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