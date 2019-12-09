في الكويت.. أزمة بين مصريتين بسبب تعليق "بايخ" على صورة

القاهرة (مصراوي)

سجلت مصرية قضية سب وقذف بحق امرأة من أبناء جاليتها علّقت على صورتها بكلام عرّضها للإحراج، وعندما وبّختها قامت بشتمها وأرفقت في قضيتها نسخة مما يثبت ادعاءها، حسبما أفادت صحيفة الرأي الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قولها إن المصرية قصدت الجهات المختصة وأبلغت بأنها كانت وضعت صورة شخصية لها على حسابها في الإنستجرام، وفوجئت بتعليق "بايخ" ومسيء بحقها كتبته امرأة من أبناء جاليتها، الأمر الذي تسبب لها بالإحراج، فما كان منها إلا أن وبّخت صاحبة التعليق، وفوجئت بها تنهال عليها بعبارات الشتائم والسب والقذف، وقالت لها "عاوزة تاني ولا خلاص."

وأرفقت الشاكية بأوراق القضية نسخة من التعليق المكتوب وعبارات السب والقذف، وذكرت أن المتهمة تعمل في أحد صالونات التجميل، وتعرفت عليها منذ وقت وقامت بإضافتها في حسابها وزوّدت ببياناتها وأرقام هاتفها.

وأفاد مصدر أمني بأنه "تم تسجيل قضية سب وقذف، وجارٍ ضبط المتهمة للتحقيق معها في الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها".