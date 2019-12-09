الرئيس اللبناني يأمل بدعم دولي في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة

بيروت - أ ش أ

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في أن يسفر اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" الذي سيعقد بعد غد في العاصمة الفرنسية باريس، عن دعم عملي لصالح بلاده التي تمر بظروف اقتصادية دقيقة وحرجة.

وأبدى الرئيس اللبناني – خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش – ارتياحا لانعقاد اجتماع "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، معربا عن تقديره للاهتمام الذي أبدته فرنسا في المبادرة إلى الدعوة للاجتماع بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأشار عون إلى أن لبنان سيحضر الاجتماع بوفد رسمي، آملا أن تسفر عنه نتائج تُترجم عمليا الدعم الذي تظهره الدول الأعضاء في المجموعة.

من جانبه، استعرض المنسق الأممي مع الرئيس اللبناني الترتيبات المتخذة لانعقاد اجتماع مجموعة الدعم برئاسة مشتركة فرنسية وأممية، مشيرا إلى أن الاجتماع ستتخلله جلسات عدة لعرض الوضع في لبنان وسبل دعمه، معتبرا أن الاجتماع سيكون بمثابة إشارة قوية لالتزام دول المجموعة العمل مع لبنان.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.