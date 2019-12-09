وزيرة الطاقة اللبنانية: لبنان لن يشهد أزمة بنزين بعد اليوم

بيروت- (د ب أ):

أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ندى بستاني اليوم الاثنين أن لبنان لن يشهد أزمة بنزين بعد اليوم .

وقالت بستاني ، خلال بدء فض عروض مناقصة استيراد البنزين ، إن أول باخرة بنزين ستصل إلى لبنان بعد 15 يوماً إذا تم تسريع الإجراءات.

ووفق موقع "لبنان 24" الاخباري، فازت شركة ZR ENERGY بمناقصة استيراد لبنان لمادة البنزين.

وشاركت ثلاث شركات بهذه المناقصة التي جرت في مبنى المنشآت النفطية في الحازمية بحضور وزيرة الطاقة.