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الشرطة التركية تعتقل مشاركين في مظاهرة مناهضة للعنف ضد المرأة

06:51 م الأحد 08 ديسمبر 2019
الشرطة التركية تعتقل مشاركين في مظاهرة مناهضة للعنف ضد المرأة

الشرطة التركية - ارشيفية

اسطنبول - (د ب أ):
أجرت الشرطة التركية في إسطنبول حملة اعتقالات خلال احتجاج مناهض العنف ضد المرأة اليوم الأحد، حسبما قالت منصة كادين ميكليسلي، وهى منصة محلية مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت المنصة على موقع "تويتر"، إن الاعتقالات شملت زعيمة الحركة النسائية التي ترفع شعار "سنوقف نهج قتل المرأة".
كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وكان بالإمكان رؤية الشرطة وهي تحاول تفريق المحتجين في مقاطع مصورة منشورة على تويتر، حيث حاولت السيدات تنظيم رقصة احتجاجية تعرف باسم "مغتصب في طريقك"، وهي أغنية احتجاجية مع رقصة مصممة أصلها تشيلي.

اعتقال متظاهرين الشرطة التركية العنف ضد المرأة

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