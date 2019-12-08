"رحلة نيويورك وفيديوهات العشاء الأخير".. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم فلوريدا

كتبت- رنا أسامة:

أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل تتعلّق بنتائج التحقيق الأولّي في الهجوم الذي نفذه الطالب السعودي محمد سعيد الشمراني داخل قاعدة بنساكولا للتدريب العسكري بولاية فلوريدا، فيما لا تزال السلطات الفيدرالية تواصل تحقيقاتها وتعمل من أجل جمع الأدلة وفكّ كافة ألغاز الجريمة التي أدانتها الرياض ووصفتها بأنها "شنعاء".

وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، إن مُطلق النار السعودي عرض مقاطع فيديو لحوادث إطلاق نار جماعي أمام آخرين لكي يشاهدوها خلال حفل عشاء في الليلة التي سبقت تنفيذ هجومه.

وأضافت: "قبل عدة أيام من الهجوم، أجرى المُسلح وثلاثة متدربين عسكريين سعوديين آخرين زيارة إلى مدينة نيويورك، شملت العديد من المتاحف إلى جانب مركز روكفلر"، طبقًا لشخص اطلع على التحقيق ولكنه غير مخوّل له الحديث علانية.

وأفادت الصحيفة بأن المُحققين يسعون إلى تحديد ما إذا كانت الرحلة التي أجراها الشمراني والسعوديون الثلاثة إلى نيويورك بغرض السياحة، أم كانت هناك دوافع أخرى ورائها، فضلًا عن محاولتهم تحديد ما إذا كانت المجموعة التقت بأشخاص آخرين خلال الرحلة.

وقال مسؤول أمريكي بارز لم يُسمح له التحدث علنًا عن نتائج التحقيق، لنيويورك تايمز، إن المُسلّح البالغ من العمر 21 عامًا- والذي تحددت هويته بأنه المُلازم ثاني في سلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني- لا يبدو أنه على صلة بالجماعات الإرهابية الدولية.

وأسفر الهجوم الذي تم تنفيذه صباح الجمعة في أحد الفصول الدراسية داخل قاعدة بنساكولا الجويرة البحرية عن سقوط 3 قتلى و8 مُصابين. وقُتِل المُسلّح الذي كان بحوزته مُسدس مُعمّر بطلقات رصاص عيار 9 ملليمترات وعدة مجلات إضافية، على يد نائب شريف.

وقال مسؤولون إن البحّارة الذين لقوا حتفهم جراء الهجوم هم الملازم جوشوا كاليب واتسون (23 عامًا) من مقاطعة كوفي، والطيّار محمد سامح هيثم (19 عامًا) من سان بطرسبرج، والطيار المتدرب كاميرون سكوت والترز (21 عامًا) من ريتشموند هيل.

ولم تُقدم السلطات مزيدًا من التفاصيل حول مقاطع فيديو حوادث إطلاق النار الجماعي، التي قيل إنها عُرضت في شقة المُلازم ثاني الشمراني قبل ليلة من الهجوم، ولم تؤكد صحة تقرير أفاد بأن حسابًا على تويتر يحمل اسم المُسلح السعودي نشر قبل فترة وجيزة من الهجوم بيانًا ينتقد فيه الولايات المتحدة باعتبارها "دولة شر"، ويتضمن اقتباسات من أقوال زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.

كان التقرير نشره موقع "سايت" الأمريكي المعني برصد أنشطة الجماعات الإرهابية عبر الإنترنت، وقال إن بيان الشمراني على تويتر انتقد ما وصفه بـ"غزو" أمريكا للعديد من الدول ودعمها لإسرائيل.

وأوقفت السلطات عدة سعوديين آخرين في قاعدة بنساكولا، التي تستضيف 200 متدرب أجنبي، على ذمة التحقيق لاستجوابهم حول الحادث، بينهم متدربين سعوديين في قواعد بأوكلاهوما ولويزيانا دخلوا البلاد على متن نفس رحلة الشمراني التي أجراها إلى نيويورك في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لمسؤول أمريكي بارز.

وقال المسؤول- الذي لم تُسمه الصحيفة- إنه لم يتم العثور على علاقات تجمع المُشتبه به السعودي مع الجماعات الإرهابية.

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في جاكسونفيل كشف طبيعة التحقيق الذي أجراه مع الموقوفين، لكن عضو محلي في الكونجرس قال إنه "من الواضح أنه هجوم إرهابي". وقال النائب الجمهوري مات جايتز: "لقد كان هجومًا إرهابيًا مُتعمدًا ومتورطًا فيه أكثر من شخص".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم أثار تساؤلات عدة حول دقة المراجعة التي تُجريها الولايات المتحدة قبل دعوة المتدربين الأجانب للتدريب في قواعدها العسكرية. قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس السبت، إن الشمراني بدأ تدريباته مع الجيش الأمريكي في أغسطس 2017، وكان مُقررًا انتهائه في أغسطس 2020.

بعد وصوله الأولي إلى البلاد، التحق الملازم ثاني الشمراني بمدرسة اللغات في قاعدة لاكلاند الجوية في سان أنطونيو بولاية تكساس، حيث درس اللغة الإنجليزية وتلقى التدريب الأساس والأولّي في مجال الطيران. وقال مسؤولون في البنتاجون إن الملازم السعودي كان يعود إلى بلاده في أوقات الاستراحة المدرسية.

وعندما عاد الشمراني إلى الولايات المتحدة في فبراير الماضي، لاحظ أصدقاؤه وزملاؤه أنه أصبح أكثر تدينًا، حسبما قال شخص اطلع على التحقيق.

وأشار إلى أنه لم يُعرف على الفور ما فعله الشمراني منذ عودته قبل 10 أشهر والأسبوع الماضي، عندما سجل في وحدته التدريبية الجديدة بقاعدة بنساكولا. وقال الشخص المُطلع للصحيفة إن المُلازم ثان السعودي كان يعيش في فترة ما بمنطقة بنساكولا لبعض الوقت، لكن لم يتضح ما الذي كان يفعله وقتذاك.

وقال عباس موسى، وهو إمام بمسجد "الإسلام دعوة" في بنساكولا، إنه لم يتعرف على المُشتبه بتنفيذ إطلاق النار، مُضيفًا أن أنباء الهجوم جعلت بدنه يقشعّر. وتساءل موسى: "ما الذي يُمكن أن يدفعك في العالم إلى فعل شيء كهذا؟". وتابع: "هذا الشيء (الدافع المجهول) يجعلك مريضا. نحن نرفضه".

في مبنى سكني تُشير السجلات العامة إلى أنه رُبما يكون مقر إقامة المُسلح السعودي في مقاطعة إسكامبيا غير المدرجة، قال العديد من الجيران إنهم لم يعرفوه. وأضافوا أن المُلاك في كثير من الأحيان يُبرمون عقود إيجار قصيرة الأجل لأجانب يُشاركون في تدريب القوات البحرية بقاعدة بنساكولا القاعدة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس السبت، إنه وجّه البنتاجون إلى النظر في إجراءات التدقيق للرعايا الأجانب الذين يأتون للدراسة والتدريب مع الجيش الأمريكي.

ووفق الصحيفة، تضم وزارة الدفاع 5.181 طالبًا أجنبيًا من 153 دولة في برامج تدريبية مختلفة. يتطلب القبول إجراء فحص دقيق ومراجعة لكل مُتقدم، بما في ذلك البحث عن أدلة تتعلّق باحتمالية قيامه بالاتجار في المخدرات أو دعم نشاط إرهابي أو فساد أو أي سلوك إجرامي آخر.