أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

القضاء العراق يطلق سراح 2626 متظاهرا

01:52 م الأحد 08 ديسمبر 2019
القضاء العراق يطلق سراح 2626 متظاهرا

مجلس القضاء الأعلى في العراق

بغداد - (د ب أ):

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاحد، عن أن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهــــــــرات أطلقت سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأضاف بيان لمجلس القضاء الاعلى أنه " ما يزال 181 موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون" .

ويشهد العراق مظاهرات منذ بداية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الانسان .

مجلس القضاء الأعلى العراق قضايا التظاهرات

الخبر التالى:

العراق والأمم المتحدة يبحثان الآليات الدستورية لإجراء انتخابات نزيهة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان