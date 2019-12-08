القضاء العراق يطلق سراح 2626 متظاهرا

بغداد - (د ب أ):

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاحد، عن أن الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهــــــــرات أطلقت سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأضاف بيان لمجلس القضاء الاعلى أنه " ما يزال 181 موقوفا جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون" .

ويشهد العراق مظاهرات منذ بداية شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف، بحسب المفوضية العراقية لحقوق الانسان .