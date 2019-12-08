العراق والأمم المتحدة يبحثان الآليات الدستورية لإجراء انتخابات نزيهة

بغداد - أ ش أ

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الآليات الدستورية والعمل السياسي المطلوب من أجل إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح وإجراء انتخابات نزيهة في أسرع وقت.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية - "أن الرئيس العراقي التقى بلاسخارت اليوم في قصر السلام ببغداد، وناقشا الآليات الدستورية والعمل السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح وإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة".

وأكد الجانبان حق المواطنين في التظاهر السلمي الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن أن يشوه الطابع السلمي للتظاهرات.

وأوضح البيان أنه جرى استعراض الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية أمن واستقرار العراق وتطلعات الشعب إلى الإصلاح.