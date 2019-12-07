الأمن والدفاع النيابية العراقية تستدعي 4 قيادات أمنية في جلسة استثنائية

بغداد - أ ش أ

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، اليوم السبت، عن استدعاء قائدي عمليات وشرطة بغداد إضافة إلى قائد الدفاع الجوي وقائد الفرقة 11 بالجيش العراقي في جلسة استثنائية تعقدها غدا الأحد.

وقالت اللجنة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) نسخة الإخبارية: "إنها ستعقد غدا جلسة استثنائية لاستدعاء كل من قائد عمليات بغداد وقائد الدفاع الجوي وقائد شرطة بغداد وقائد الفرقة 11 بالجيش العراقي".

وأضافت : أن الاستدعاء جاء للتحقيق في الجرائم التي حدثت ليلة أمس في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك الأحداث الأخيرة في محافظة النجف".

يذكر أن ساحة الخلاني وجسر "السنك" وسط بغداد شهدا مساء أمس إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين فيما أعلنت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق بالحالدث الذي أدى إلى مقتل وإصابة 84 شخصا.