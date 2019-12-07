"عصائب أهل الحق" في العراق تحذر من الفتنة الداخلية

بغداد- (د ب أ):

حذر الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيعية في العراق، اليوم السبت من مخاطر الانجرار وراء "الفتنة الداخلية" في البلاد.

وغرد الخزعلي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على خلفية قيام مسلحين بقتل متظاهرين في ساحة الخلاني الليلة الماضية:" الصدام المسلح أمر مرفوض، الصحيح هو انسحاب كل المسلحين وترك المجال للأجهزة الأمنية بملئ المكان وفرض سيطرتها على الأوضاع".

وأضاف: "طاعة المرجعية الدينية أمر واجب ولا سلاح إلا سلاح الدولة وحذار من الفتنة الداخلية".