البنتاجون يدرس اتخاذ خطوات لضمان أمن المؤسسات العسكرية بعد هجوم "فلوريدا"

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه "يدرس اتخاذ عدة خطوات لضمان أمن مؤسساتنا العسكرية وسلامة أفراد قواتنا وأسرهم".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الجمعة عن إسبر قوله في بيان إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تواصل جمع المعلومات في حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا الجوية البحرية بولاية فلوريدا.

وفي سياق متصل، يسعى ريك سكوت عضو مجلس الشيوخ من ولاية فلوريدا إلى مراجعة التدريب العسكري للأجانب.

وكانت مسؤولة أمريكية بارزة قد قالت في وقت سابق إن المسلح، مرتكب حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية في فلوريدا، كان طيارا عسكريا من المملكة العربية السعودية يتدرب في الولايات المتحدة.

وأضافت اللفتنانت كوماندر المتحدثة باسم البحرية أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الضحايا الثلاثة المتوفين أعضاء في الخدمة أم لا.

وأكدت البحرية الأمريكية في بيان يوم الجمعة مقتل أربعة أشخاص، بينهم مرتكب حادث إطلاق النار بقاعدة بنساكولا الجوية البحرية بولاية فلوريدا.

وأشارت البحرية الأمريكية في البيان إلى أن الحادث أسفر عن عدة إصابات.