اختناق مروري في باريس خلال اليوم الثاني من إضراب وسائل النقل

باريس- (د ب أ):

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اختناقا مروريا اليوم الجمعة نظرا لعودة الموظفين إلى أشغالهم مع الغاء رحلات خاصة بوسائل النقل خلال اليوم الثاني لإضراب ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد.

وأفاد جهاز رصد حكومي بحدوث اختناقات مرورية بطول375 كيلومترا على الطرق الرئيسية في منطقة باريس، أي أعلى من المتوسط بكثير.

وأفادت شركة السكك الحديدية الفرنسية "إس إن سي إف" بأنه لم يتحرك سوى قطار واحد من بين عشرة قطارات للرحلات الطويلة، وفي مترو باريس، لم يعمل سوى خطين فقط من خطوط القطارات المسيرة بشكل كامل.

ولكن القطارات التي تعمل، شأنها شأن الطرق، كانت أكثر ازدحاما من أمس الخميس، عندما كان الكثير من سكان باريس يعملون من المنازل أو يقضون يوم عطلة.

وخارج محطة قطار ليون في باريس، قال بيرتيم زيبلي، 44 عامًا، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن عودته للعمل "لم تسر بشكل جيد على الإطلاق".

وقال وزير الصحة أجنيس بوزون لإذاعة "يوروب 1" إن الحكومة سمعت "غضب الشعب الفرنسي" وأنها سوف تجري مشاورات نهائية مع النقابات العمالية وجماعات الأعمال يوم الاثنين.

وسوف يعلن رئيس الوزراء إدوارد فيليب "الصيغة النهائية" لإصلاح نظام التقاعد في وقت لاحق الأسبوع المقبل.

ولكن إيف فيير، رئيس نقابة "فورس أوفرير"، توقع على تلفزيون "بي إف إم تي في" أن الإضراب سوف يستمر على الأقل حتى الاثنين.