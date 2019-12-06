مقتل جنود أمريكيين بتحطم "بلاك هوك" بولاية مينيسوتا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم والز، مقتل ثلاث جنود في تحطم طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك سقطت وسط الولاية، أمس، خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وقال والز، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الجمعة، إن الطائرة تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا من طراز بلاك هوك يو إتش-60، وسقطت على بعد 16 ميلا تقريبا جنوب غربي سانت كلاود" في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية.

وأوضح أن طواقم الطوارئ تجمعت في موقع الحادث، فيما قامت الجهات المختصة بفتح تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.