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سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية بالعراق تضم عسكريون أمريكيون

10:31 م الخميس 05 ديسمبر 2019
سقوط 3 قذائف هاون على قاعدة جوية بالعراق تضم عسكريون أمريكيون

ارشيفية

القاهرة - (مصراوي)

أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" في نبأ لها مساء الخميس، سقوط 3 قذائف هاون، على قاعدة بلد الجوية، دون إحداث أضرار.

وكان قد وقعت انفجارات في القاعدة الجوية بلد، في أغسطس الماضي، وهي أكبر قاعدة جوية في العراق تبعد 64 كيلومتر شمال بغداد أنشئت في منتصف الثمانينات من قبل شركات يوغسلافية، وتبلغ مساحة القاعدة 25 كيلومتر مربع، وتضم عددًا من المستشارين العسكريين الأمريكيين.

العراق قاعدة جوية قاعدة بلد الجوية

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