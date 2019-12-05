السفير الفلسطينى بالقاهرة: لا نريد دولة بدون غزة أو القدس عاصمة لها

القاهرة - (أ ش أ)

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح أن مصر هي من رعت على الدوام الكفاح العربي الفلسطيني المستمر، وقال "نقف إجلالا لدفاع مصر المستمر عن القضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها رابطة الشئون العربية والأفريقية بنقابة الصحفيين مساء اليوم /الخميس/ لمناقشة مصير الدولة الفلسطينية في أعقاب القرار الأمريكي بشرعنة الاستيطان والدور العربي في دعم الدولة الفلسطينية.

وقال السفير الفلسطيني إنه "لابد أن نقف إجلالا لدفاع مصر المستمر عن القضية الفلسطينية.. فكل المواقف التاريخية تؤكد ذلك، ومصر قدمت الشهداء والجرحى والأسرى ومازالت تقدم الكثير والكثير، لذا نتقدم بكل الشكر لمصر رئيسًا وشعبًا، إزاء دورها العظيم تجاه القضية الفلسطينية".

وأعرب عن شكره وتقديره لنقابة الصحفيين المصريين ولرابطة الشئون العربية والأفريقية، مضيفا "أود الإشارة إلى أنني صحفي فلسطيني، وحاصل على تصريح مزاولة للمهنة، وشرف لي أن اكون معكم هنا بصفتي صحفي وإعلامي ودبلوماسي فلسطيني.. وهنا في مصر أشعر أنني في بيتي، وأتقدم من خلال هذه المنصة بالتحية لكل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية".

وأكد أن السلطة الفلسطينية لن توقع اتفاقا مع إسرائيل دون الإفراج عن جميع الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لافتا إلى أن إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني أن يقيم دولته على أرضه رغم حصول الفلسطينيين على قرار دولي من الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين.

وتابع: "ما نريده الآن هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة عاصمتها القدس الشرقية، ولا نريد دولة بدون غزة، ودون أن تكون القدس هي العاصمة.. ففلسطين بها عبق التاريخ والحضارة، ومدينة غزة تكاد تكون من أقدم المدن في التاريخ".

من جهته، أكد الكاتب الصحفي أشرف بدر رئيس رابطة الشئون الأفريقية والعربية أن نضال الصحفيين مستمر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه القضية دائمًا في قلب كل مصري.

وشدد بدر على إدانة الرابطة للسياسة الإسرائيلية الإجرامية غير القانونية، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر تحدياتها فهي قضية مركزية، لذلك لابد من رصد كل انتهاكات الكيان الصهيوني ضد إخواننا الفلسطينيين .

وأضاف "نحيي باسم الصحفيين المصريين نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، فلابد من التحرك العربي الفاعل لمحاسبة إسرائيل، ولابد أيضًا من مواصلة الجهود العربية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".