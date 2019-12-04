كوريا الجنوبية تسعى لتصبح "قوة دافعة" للتعاون بين واشنطن وبكين

سول- (د ب أ):

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، إن بلادها تسعى لأن تكون "قوة للتعاون" بين الصين والولايات المتحدة، وليس مصدرا لتعكير الصفو بين البلدين، فيما يخص مصلحتها الوطنية كما يدعي البعض، في ظل تصاعد التنافس بين القوتين الرئيسيتين .

وقالت وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج-هوا، في منتدى حول سياسات شمال شرق آسيا في سول: "دورنا هو أن نصبح قوة للتعاون، لا للتنافس، بين الولايات المتحدة والصين."

وأضافت: "تحالفنا الأمني مع الولايات المتحدة هو محور للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا وسيبقى كذلك. كما أن العلاقات المتبادلة مع الصين تنمو في كل المجالات، بما في ذلك التنسيق الوثيق لمواجهة التحديات التي تفرضها كوريا الشمالية"، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأكدت الوزيرة على أن العلاقات المستقبلية بين واشنطن وبكين سيكون لها تأثير مهم على باقي المنطقة في العالم، حيث قالت إنه من المهم النظر إلى المصالح المشتركة بين البلدين.