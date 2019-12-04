فيديو- زعماء العالم يسخرون من ترامب

كتبت- هدى الشيمي:

نُشر مقطع فيديو لزعماء العالم وهم على ما يبدو أنهم يسخرون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تواجدهم في العاصمة البريطانية لندن لحضور قمة الحلف الأطلسي (الناتو) بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسه.

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، مقطع فيديو مُعدّل قامت بترجمته وتوضيح صوته، نقلاً عن مقطع فيديو طويل بثته وكالة سبوتنيك الروسية على موقعها الإلكتروني، والذي يظهر فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيره الكندي جاستين ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهم يسخرون من ترامب في أول أيام القمة المُنعقدة في لندن.

وحسب مقطع الفيديو، فإن القادة – الذين لم يكونوا على دراية بأن الفيديو يُسجل- لم يذكروا اسم ترامب صراحة، ولكن من السهل فهم أنهم يتحدثون عنه ويسخرون منه.

وفقًا للفيديو، فإن جونسون سأل ماكرون "ألهذا السبب تأخرت؟"، وقاطعه ترودو "كان متأخرًا لأنه بقى في المؤتمر الصحفي 40 دقيقة".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "نعم. لقد أعلن..."، ثم تحدث إليهم ماكرون والذي لم يكن صوته واضحًا.

وانضم إلى الزعماء، حسب الفيديو، الأميرة البريطاني آن، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت.

انطلقت أعمال قمة الناتو، أمس الثلاثاء، وسط أجواء متوترة بين عدد من أعضائها على رأسهم تركيا وفرنسا، وكذا أثار الرئيس الأمريكي مسألة التمويل أكثر من مرة.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيعترض على خطة الناتو للدفاع عن منطقة البلطيق إذا لم تحصل تركيا على دعم الناتو في حربها ضد الجماعات المسلحة الكردية التي تصنفها أنقرة تنظيمات إرهابية.

وصف ترامب، تصريحات ماكرون، بشأن حلف الناتو، بأنها "مقرفة ومعيبة واعتبرها إهانة كبيرة".

وأشار الرئيس الفرنسي، الشهر الماضي، إن دول الناتو لم تعد تتعاون في قضايا أساسية. ووصف الحلف بأنه في حالة "موت دماغي"، ومشددا على فتور في التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف.