مسلحون يختطفون 8 بحارة على متن ناقلة يونانية بالقرب من الكاميرون

الكاميرون - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون يونانيون، اختطاف مجموعة مسلحة لثمانية بحارة على متن ناقلة يونانية بالقرب من سواحل الكاميرون.

وأوضح مسؤولون يونانيون، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الناقلة البحرية كانت راسية بالقرب من ميناء مدينة ليمب بخليج غينيا غربي الكاميرون.

وقالت السلطات اليونانية إن مجموعة مسلحة هاجمت الناقلة وأجبرت طاقمها المكون من 8 أشخاص، بمن فيهم قائدها، على مغادرتها. وأصيب أحد أعضاء طاقم السفينة، البالغ 28 شخصاً، برصاصة وتم نقله إلى المستشفى.

وأعلنت السلطات اليونانية أنها تتابع تطورات الحادث.