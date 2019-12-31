محتجون يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد اعتراضًا على القصف

القاهرة- (وكالات):

أفادت وكالة أسوشييتد برس الإخبارية أن محتجين عراقيين حاولوا اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على القصف الأمريكي على بعض المواقف في العراق وسوريا.

شنت القوات الأمريكية، الأحد، سلسلة غارات استهدفت منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله العراقية، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي، الذي يعد جزءا من القوات العراقية وتخضع بعض فصائله لهيمنة إيرانية.

والاثنين، أعلنت الحكومة العراقية أن الضربات الجوية الأمريكية تدفعها إلى "مراجعة العلاقة" مع الولايات المتحدة.

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى الليلة الماضية اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تركزت حول القصف الأمريكي لمواقع لكتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي العراقي في كل من العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة أنه تم خلال الاتصالات الإعراب عن بالغ القلق إزاء الهجمات التي تشنها الكتائب الموالية لإيران ضد قوات التحالف في العراق.

كما تم التأكيد على أن الإجراءات الأمريكية التي تم اتخاذها في هذا الشأن "دفاعية ومتناسبة ومبررة".

وأكد بومبيو عزم الولايات المتحدة المضي في حماية مواطنيها ومصالحها ضد التهديدات الإيرانية.

وأكد بومبيو في الاتصال مع ولي العهد السعودي على أن "النظام الإيراني ووكلائه يواصلون الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأن الدول لها الحق في الدفاع عن أنفسها في وجه هذه التهديدات".