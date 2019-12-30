مقتل ناشط عراقي في هجوم مسلح وسط الناصرية

وكالات

ذكرت "السومرية نيوز" العراقية، في نبأ لها، مساء اليوم الاثنين، مقتل الناشط المدني والمصور علي خفاجي، في هجوم مسلح وسط الناصرية بالعراق.

وأفاد مصدر أمني، لـ"السومرية" بأن المسلحين أطلقوا النيران اتجاه خفاجي، قرب سوقًا للخضار وسط الناصرية، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وطوقت الشرطة العراقية مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب الشرعي لتشريحها وفتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.

وكان الناشط والمصور علي خفاجي، قد اختطف من قبل مجهولين منتصف ديسمبر الجاري، بسبب مشاركته المستمرة في الحراك العراقي، المنادي بإسقاط الطبقة الحاكة وإلغاء التبعية لإيران، ووضع حلول جذرية للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وحل أزمة البطالة في البلاد، قبل أن يفرجوا عنه بعد ذلك بأيام.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت، في تغريدة، إن هناك تقارير مفزعة عن اختطاف الخفاجي البالغ من العمر 22 عاما.