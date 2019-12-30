توجيه اتهامات تتعلق بالكراهية للمشتبه به في حادث طعن حاخام يهودي

واشنطن - (د ب أ)

وجه المدعون الاتحاديون في نيويورك، اليوم الاثنين، اتهامات تتعلق بجرائم كراهية ضد شخص يُشتبه في اقتحامه احتفال بمناسبة عيد الانوار اليهودي، أول أمس السبت، وطعن خمسة أشخاص.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن المشتبه به المدعو جرافتون توماس 37 عامًا، دخل منزل أحد الحاخامات في مدينة مونسي بولاية نيويورك، وطالب بعدم تحرك أي شخص قبل أن يمسك بمنجل لينفذ الهجوم.

وتشير اللائحة إلى أن الشرطة ألقت القبض على توماس بعد مغادرته موقع الهجوم بساعتين، حيث تم التعرف على هويته من خلال المنجل الملطخ بالدماء.

وتضمنت لائحة الاتهام سجلا يظهر بأن المشتبه به يتبنى بحسب مازعم آراء معادية للسامية.

وذكرت سلطات الادعاء أن هذا السجل يوضح أن لقب "الإسرائيليون العبرانيون سُرق من الشعب القوي"، في إشارة واضحة إلى حركة أمريكية من أصل أفريقي تدعي أنها من نسل الإسرائيليين القدامى.

وقال المحامي مايكل سوسمان الذي يدافع عن توماس، إن موكله "له تاريخ طويل من المرض العقلي والإقامة في المستشفى للعلاج" وأنه يسعى للحصول على "تقييم فوري للصحة العقلية" ، وفقًا لموقع الأخبار المحلية "ميد هودسون نيوز".

وتنتقد السلطات المحلية وسلطات الولايات ما يقولون إنه موجة من الهجمات المعادية للسامية ضد المجتمعات اليهودية.

ويواجه توماس خمس تهم عقوبة تتضمن كل منها احتمال السجن المؤبد .