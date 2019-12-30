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بوليفيا تطرد دبلوماسيين من المكسيك وإسبانيا

06:26 م الإثنين 30 ديسمبر 2019
بوليفيا تطرد دبلوماسيين من المكسيك وإسبانيا

علم بوليفيا

لاباز - (د ب أ)

طردت بوليفيا عددًا من الدبلوماسيين من المكسيك وإسبانيا، على خلفية النزاع بشأن مسؤولين حكوميين سابقين في السفارة المكسيكية في لاباز، حيث أمهلت الرئيسة الانتقالية في بوليفيا، جانين آنيز، اليوم الاثنين، كلا السفيرة المكسيكية ماريا تيريزا ميركادو، والقائمة بالأعمال في السفارة الاسبانية، كريستينا بوريجويرو، والقنصل الاسباني ألفارو فيرنانديز، مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكان عدد من الموظفين الحكوميين و الوزراء السابقين للرئيس البوليفي المستقيل ايفو موراليس، قد طلبوا حماية السفارة المكسيكية في لاباز، وكان من بينهم رئيس الوزراء السابق، خوان رامون كوينتانا، والذي صدر بحقه أمر اعتقال بتهمة التمرد والإرهاب.

واشتكت المكسيك مؤخرا من "محاصرة" سفارتها، وذلك بعد أن كثفت الحكومة البوليفية قوات أمنية حول البعثة السياسية للمكسيك.

وأرادت القائمة بالأعمال في السفارة الاسبانية، بوريجويرو، زيارة السفارة المكسيكية، الجمعة الماضية، مما جعل الحكومة البوليفية تتهم الاسبان بمحاولة تهريب مسؤولين بوليفيين سابقين من السفارة المكسيكية، وهو ما نفته اسبانيا بالفعل.

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