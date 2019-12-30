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سجن عالم صيني أجرى عملية لتعديل جينات طفلتين

08:09 ص الإثنين 30 ديسمبر 2019
سجن عالم صيني أجرى عملية لتعديل جينات طفلتين

عالم الأحياء الصيني هي جيانكوي

بكين- (د ب أ):

قضت محكمة صينية بالسجن ثلاث سنوات على عالم الأحياء الصيني "هي جيانكوي" الأستاذ الجامعي السابق الذي عدل في جينات طفلتين توأم خلال مرحلة الأجنة.

وأوردت وكالة انباء شينخوا الصينية أن محكمة في شينزين قضت أيضًا بتغريم الأستاذ الجامعي 3 ملايين يوان بسبب ممارساته الطبية غير المشروعة.

وحكمت المحكمة أيضًا على شخصين آخرين متورطين في القضية بالسجن لمدة عامين و 18 شهرًا على التوالي.

وتقترح الصين وضع قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتعديل الجينات بعد تلك الواقعة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

هي جيانكوي عملية تعديل جينات محكمة صينية مرحلة الأجنة

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