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جيمي كارتر يعود إلى المستشفى مجددًا

03:44 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
جيمي كارتر يعود إلى المستشفى مجددًا

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

واشنطن- (د ب أ):

نُقل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى مستشفى مجددًا مطلع الأسبوع الجاري، جراء إصابته بالتهاب في المسالك البولية، حسبما أعلنت مؤسسته أمس الاثنين.

وتأتي عودة كارتر إلى المستشفى، بعد أسبوع من خروجه من مستشفى آخر في جورجيا، بمسقط رأسه "ديب ساوث".

وذكر مركز كارتر في بيان: "إنه (الرئيس الأسبق) يشعر بالتحسن ويتطلع للعودة لمنزله قريبًا".

وخضع كارتر لجراحة "ناجحة" الشهر الماضي لتخفيف الضغط على دماغه بسبب سقوطه مؤخرًا، وتردد على دخول مستشفيات أكثر من مرة خلال العام الجاري.

يشار إلى أن كارتر الذي كان رئيسًا للولايات المتحدة من 1977 حتى 1981، فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2002.

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