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مقتل وإصابة 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بالبيضاء اليمنية

10:29 م الأحد 29 ديسمبر 2019
مقتل وإصابة 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بالبيضاء اليمنية

مقتل وإصابة 4 مدنيين في انفجار لغم حوثي بالبيضاء ا

اليمن -(أ ش أ)

قُتل وأصيب أربعة مدنيين في انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية نعمان آل عواض في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر يمني محلي بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن المدنيين كانوا يعملون في رعي أغنامهم قبل أن ينفجر بهم اللغم ليودي بحياة طفل ومدني آخر وإصابة بليغة لمدنيين اثنين، في منطقة الفليح.

يذكر أن قوات الجيش اليمني والمقاومة قد تمكنت في منتصف العام الماضي من السيطرة على مديرية نعمان بشكل كامل بعد تحرير عقبة القنذع الإستراتيجية وصولاً إلى منطقة الغول آخر مناطق مديرية نعمان وجبهة فضحة بمديرية الملاجم.

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انفجار لغم الحوثيين محافظة البيضاء

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