الإمارات تدين محاولة "عناصر إرهابية" تنفيذ هجوم بالدمام

أبوظبي - (د ب أ):

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولة عناصر إرهابية، تنفيذ عملية تخريبية من خلال سيارة مفخخة في مدينة الدمام السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات في بيان "بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية وتصديهم لهذه الأعمال الإرهابية".

وجددت الإمارات "موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".