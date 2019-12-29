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اغتيال رئيس لجنة المصالحة في دمشق بعبوة ناسفة

05:38 م الأحد 29 ديسمبر 2019
اغتيال رئيس لجنة المصالحة في دمشق بعبوة ناسفة

غوطة دمشق

سوريا - (أ ش أ)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اغتيال رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب السوري عمر أوسي في بلدة كناكر، بغوطة دمشق الغربية، وذلك من خلال استهدافه بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارته، ما أدى لمقتله على الفور.

وذكر المرصد، اليوم الأحد، "أنه في 26 ديسمبر الجاري رصد المرصد عملية اغتيال شهدتها مدينة (معضمية الشام) بريف دمشق الغربي، حيث أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال أحد عناصر الفرقة الرابعة في المدينة، وذلك عبر إطلاق النار عليه أثناء سلوكه أحد الطرق الفرعية في المدينة ليلاً ما أدى لمقتله على الفور.

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غوطة دمشق لجنة المصالحة عمر أوسي عبوة ناسفة

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