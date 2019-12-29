من باريس.. زعيم التمرد السابق في ساحل العاج يعِد بـ"تنظيم المقاومة"

باريس- (أ ف ب):

وعد الزعيم السابق للتمرد في ساحل العاج والمرشح للانتخابات الرئاسية في 2020، غييوم سورو، بـ"تنظيم المقاومة" ضد الرئيس الحسن واتارا من باريس بعد محاولة فاشلة للعودة إلى ساحل العاج.

وقال في حديث لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية: "كنت ولا أزال المرشح لرئاسة الجمهورية. سأنظم المقاومة كما فعل الجنرال ديجول من لندن".

وتابع: "إنها فقط مقاومة سياسية" بعد اتهامه بالتحضير لـ"تمرد مدني وعسكري" للاستيلاء على السلطة.

وكان سورو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية (البرلمان) الذي لا يزال نائبا فيها، رئيس الوزراء السابق عدل عن العودة إلى ساحل العاج في 23 من الجاري بعد غياب دام 6 أشهر.

وأصدر القضاء في ساحل العاج "مذكرة توقيف دولية" بحقه عندما كانت طائرته تغير وجهتها عائدة إلى أوروبا بتهمة "محاولة المساس بهيبة الدولة".

ونفى سورو هذه الاتهامات مؤكدا أنه ضحية "تلاعب كما حصل مع لولا في البرازيل لابعاده عن السباق لتولي منصب الرئاسة".

وعاد مذاك من باريس حيث أمضى الأشهر الستة الأخيرة موضحا للصحيفة أنه ينوي البقاء فيها. وأكد أنه لم "يطلب مساعدة خاصة من باريس ولم يتصل بالاليزيه".

واتهم المعارض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي كان في ساحل العاج عشية محاولة عودته الى البلاد، ب"عدم القول إن احترام الديموقراطية في أفريقيا أمر مهم".

وأضاف: "كنت آمل أن يكون لرئيس مثله شجاعة ونضجا أكبر للقيام بذلك".

وأوضح "بسبب ابرام عقود مهمة انه مستعد لغض الطرف عن تقويض الديموقراطية في أفريقيا".

واعتبر أن مذكرة التوقيف بحقه "سياسية". وقال "معظم الدول الأوروبية المدافعة عن حقوق الانسان ترفض تطبيق مثل هذه المذكرة".

وأعلن سورو أنه أبرم اتفاقا انتخابيا مع الرئيس السابق انري كونان بيدييه زعيم حزب المعارضة الرئيسي الذي سيترشح أيضا للانتخابات الرئاسية.

وقال "هناك اتفاق مع بيدييه. سنترشح معا في الدورة الأولى والحاصل على أفضل نتائج سيساند الآخر في الدورة الثانية".

ولم يؤكد بيدييه احتمال ترشحه.

وأمس السبت، أعلن واتارا أنه "لن يسمح لأحد بزعزعة استقرار ساحل العاج" وأن "القانون سيطبق على الجميع أكانوا مرشحين أم لا".