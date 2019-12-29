سول: استدعاء سكرتير رئاسي سابق بسبب مزاعم تدخل في انتخابات محلية

سول- (د ب أ):

تم استدعاء سكرتير رئاسي سابق للاستجواب من قِبل الادعاء في كوريا الجنوبية، في تحقيق واسع النطاق لتدخل مزعوم لمكتب الرئاسة في انتخابات محلية بالبلاد.

ونقلت شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، الأحد، عن مكتب ممثلي الادعاء بمنطقة وسط سول قوله إنهم استجوبوا السكرتير الرئاسي السابق للشؤون المدنية، بايك وون-وو أمس السبت.

ويُعتقد أنه تم استجواب بايك، صباح أمس السبت، وعاد إلى منزله حوالي التاسعة مساء.

وتردد أن الادعاء استجوب بقسوة بايك، حول الطريقة التي تلقى بها إخبارية، فيما يتعلق بمزاعم بشأن الفساد، تورط فيها مساعدون لعمدة مدينة أولسان، كيم جي-هيون في عام 2017 .

وذكر المكتب الرئاسي في وقت سابق أن سونج بيونج- جي، نائب عمدة مدينة أولسان، أعطى المعلومات إلى مسؤول رئاسي سابق، التي نقلها إلى بايك.

وذكر المكتب الرئاسي أن بايك نقل المعلومات السرية إلى بارك هيونج- تشول، السكرتير الرئاسي السابق لمكافحة الفساد.

وقال بايك في بيان إنه نقل المعلومات كما ينبغي إلى الشرطة المحلية، طبقا للوائح ذات الصلة، نافيا تكهنات بأن المكتب الرئاسي أمر بإجراء تحقيق للشرطة حول المساعدين لعمدة أولسان.