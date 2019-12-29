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العراق: مقتل شرطي وإصابة 4 متظاهرين بالاختناق في كربلاء

10:19 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
العراق: مقتل شرطي وإصابة 4 متظاهرين بالاختناق في كربلاء

احتجاجات العراق

كربلاء (العراق)- (د ب أ):

أفاد شهود عيان، الأحد، بمقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة 4 متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء (118 كيلومترًا جنوبي بغداد).

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن قوات الشرطة عثرت في وقت مبكر اليوم الأحد على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها أثار رصاص حي قرب جسر الضريبة، فيما أصيب 4 من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء الليلة الماضية".

وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة التربية للشهر الثالث على التوالي في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي.

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