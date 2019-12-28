ارتفاع ضحايا انفجار مقديشيو إلى 100 قتيل

مقديشيو - (د ب أ)

قُتل ما يقرب من 100 شخص، في انفجار شاحنة مفخخة في مقديشيو، اليوم السبت مما أدى إلى تناثر أجزاء المركبات المدمرة وحطام ومخلفات الانفجار فى إحدى مناطق العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة أحمد بشاني "قتل نحو 100 شخص في هذا الهجوم الرهيب".

وأكد ضاهر علمي المسؤول في مستشفى "الشافي" في مقديشو مقتل ثمانية أشخاص وجرح العشرات.

وكان مستشفى آخر، وهو مستشفى المدينة، قد أبلغ عن مقتل 73 شخصًا، وأصابة 54 آخرين.

وذكر بشانى أن مستشفيات أخرى استقبلت ضحايا آخرين من القتلى والجرحى.

وكان عمدة المدينة، عمر محمد فيليش، قد تحدث في وقت سابق عن حوالي 90 جريحًا، من بينهم طلاب.

ووصف الشهود آثار الدمار التى خلفها انفجار شاحنة عند نقطة تفتيش في منطقة مزدحمة بمدينة مقديشو في ساعة الذروة.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن ذلك ، على الرغم من أن كثيرين يشكون في أن جماعة الشباب الإسلامية الإرهابية قد تكون وراء الهجوم.

ودعا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو إلى الوحدة في مواجهة "عدو الكرامة الإنسانية".

وقال فى تصريح من جانبه حول الحادث "الهدف الوحيد الذي حدده الإرهابيون في بلادنا هو قتل أناس أبرياء دون تمييز".

وكان على حسن كلمية وهو متحدث حكومي قد ذكر فى وقت سابق أن "المنطقة كانت مليئة بالسكان الذين كانوا يذهبون إلى المدرسة أو يتسوقون في المدينة وقت وقوع الهجوم الرهيب."

وذكرت الشرطة، أدى الانفجار إلى وقوع أضرار جسيمة بحافلتين صغيرتين تنقلان أطفال المدارس، وقال شهود إن الحافلتين انفجرتا.

وقال المتحدث الحكومى إن خمسة من رجال الشرطة كانوا من بين القتلى.

وأوضحت الشرطة إن ثلاثة مواطنين أتراك قتلوا في الانفجار.

يبدو أنهم كانوا مهندسين يساعدون في تحسين طريق بين العاصمة مقديشو ومدينة أفغوي الواقعة ، إلى الغرب من العاصمة.

وأكدت السفارة التركية مقتل اثنين من الأتراك.

وأعلنت تركيا إنها سترسل 20 عضوًا من فريق الإنقاذ الطبي الوطني التركي، بما في ذلك أطباء، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية.

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد الواقعة فى القرن الأفريقي لسنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.

ومن ناحية أخرى أدان الزعماء في أوروبا وروسيا الهجوم "الهمجي".

وقال تشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي فى تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "عزمنا واضح. ستواصل أوروبا دعم إفريقيا في الحرب ضد الإرهاب".